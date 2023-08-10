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13:12, 10 августа 2023Бывший СССР

Военный эксперт раскрыл причину неудачной подготовки ВСУ инструкторами НАТО

Литовкин: инструкторы НАТО не способны подготовить ВСУ к противостоянию России

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Инструкторы НАТО не способны должным образом подготовить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к противостоянию российским военнослужащим. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, передают «Известия».

По его словам, у НАТО «никогда не было умения преодолевать глубоко эшелонированную систему обороны», поскольку военные альянса ранее не сталкивались с такой сильной армией, как российская.

«Ни НАТО, ни США никогда не воевали с равными себе по силе государствами и равными себе по силе армиями. Вот они впервые с этим столкнулись, поэтому проиграли», — раскрыл причину неудачной подготовки солдат эксперт.

Ранее обозреватель Open Democracy Изобель Кошив сообщал, что у инструкторов НАТО нет необходимого опыта для подготовки украинских солдат. Журналист отметил: бойцы ВСУ сетуют на то, что их западные наставники не имеют представления о том, с каким противником им приходится иметь дело.

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    Алевтина Запольская
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