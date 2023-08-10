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04:47, 10 августа 2023Мир

Украинские военные пожаловались на западных инструкторов

Open Democracy: западные инструкторы не могут подготовить украинских военных
СюжетНаселение России:

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency

У западных инструкторов отсутствует необходимый опыт для подготовки украинских солдат. Об этом написал обозреватель Open Democracy Изобель Кошив.

«Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты», — подчеркнул журналист.

По его словам, инструкторы недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Москвой из-за разницы между «натовской и внутренней войсковой подготовкой».

Как считает Кошив, альянс может предложить ВСУ только базовый курс. При этом жизненно важной подготовкой занимается сам Киев. По мнению некоторых украинских бойцов, прошедших западную подготовку, иностранные инструкторы мало понимают специфику «всей ситуации».

В статье указано, что сержант ВСУ с позывным «Голландец» рассказал изданию, что инструкторы часто приводят примеры из операций на Ближнем Востоке, где цель военных НАТО заключалась в зачистке помещений и выявлении боевиков среди мирного населения. Однако этот метод не подходит для подготовки к конфликту с Россией, посетовал сержант.

Ранее старший научный сотрудник Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности (Великобритания) Джек Уотлин заявил, что украинские военные не успели пройти полноценный курс подготовки у западных инструкторов, что отразилось на ходе контрнаступления.

Эксперт в своей статье указал, что Запад допустил ошибку, промедлив с началом обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины. Инструкторы делали ставку на занятия с каждым конкретным подразделением вместо подготовки по взаимодействию украинских военных на поле боя в составе нескольких родов войск, объяснил он.

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    Марина Совина
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