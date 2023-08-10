Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:55, 10 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении российских войск под Купянском

Марочко: российские войска успешно продвигаются на купянском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

На купянском направлении идет успешное продвижение российских войск. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, в ходе наступления улучшено тактическое положение российской армии и заняты более выгодные позиции в районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское. В Харьковской области взят под контроль ряд населенных пунктов, а также отодвинута украинская артиллерия от границ ЛНР.

Марочко добавил, что с начала текущей недели на купянском направлении ВС России заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться из-за российского наступления, украинские власти попросили их покинуть свои дома. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Развожаев заявил об 11 пытавшихся атаковать Севастополь беспилотниках

    В Запорожской области назвали ракеты HIMARS неэффективными

    Стало известно об уничтожении нефтебазы в Ровненской области

    Боевой дрон со взрывчаткой упал в Крыму

    Лидер мятежников Нигера подписал указ о формировании нового правительства

    Популярный порноактер назвал главную сложность своей работы

    Нюша объяснила откровенные рассказы о личной жизни в соцсетях

    В ЛНР рассказали о продвижении российских войск под Купянском

    В Москве трое детей пострадали из-за вспыхнувшего в квартире электросамоката

    Горевший на площади 1200 «квадратов» автосервис под Москвой потушили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости