В ЛНР рассказали о продвижении российских войск под Купянском

Марочко: российские войска успешно продвигаются на купянском направлении

На купянском направлении идет успешное продвижение российских войск. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, в ходе наступления улучшено тактическое положение российской армии и заняты более выгодные позиции в районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское. В Харьковской области взят под контроль ряд населенных пунктов, а также отодвинута украинская артиллерия от границ ЛНР.

Марочко добавил, что с начала текущей недели на купянском направлении ВС России заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться из-за российского наступления, украинские власти попросили их покинуть свои дома. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.