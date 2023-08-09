Украинцев призвали эвакуироваться из Купянска. Российские войска активно наступают в Харьковской области

Канашевич призвал жителей Купянского района эвакуироваться из-за наступления РФ

Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться из-за российского наступления, власти попросили их покинуть свои дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич.

Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины

Андрей Канашевич и. о. главы военной администрации Купянского района

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов допустил, что из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей. Этот вопрос обсуждался на аппаратном совещании в ОВА «в связи с обострением оперативной обстановки».

По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях. Синегубов подчеркнул, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе.

Продвижение ВС России в Харьковской области

Минобороны России с начала августа сообщает об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении в Харьковской области.

В частности, 4 августа глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские войска овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе урочища Маньковка на купянском направлении.

6 августа Минобороны РФ отчиталось, что Российская армия отразила восемь атак украинской армии на купянском направлении и продолжила улучшать тактическое положение. Уточнялось, что боестолкновения прошли в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области, а также около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

Также стало известно, что Вооруженные силы России заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области и заняли более выгодные позиции в Харьковской области

7 августа купянское направление назвала самой горячей точкой на фронте заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону Анна Маляр замглавы Минобороны Украины

По ее оценке, шли тяжелые боестолкновения в районе Харькова, противостояние было крайне жестким. Маляр считает, что российские войска планируют закрепиться на территориях Харьковской области.

Британская газета The Guardian сообщала, что российские силы начали наступление на харьковском направлении с целью установить контроль над регионом, в то время как внимание украинской армии сместилось на юг и восток страны.

Положение ВСУ

В конце июля американская газета The New York Times со ссылкой на слова украинских солдат писала, что ВСУ перебросили свои опытные подразделения под Купянск из-за активизировавшихся на этом участке фронта боев.

О том, что Киев стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление, говорил и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

При этом бывший сотрудник Госдепа капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох заявлял, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления. Аналогичную информацию озвучивал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон — согласно его данным, удары Российской армии нанесли урон ВСУ, в частности, потеряны практически все средства противовоздушной обороны.