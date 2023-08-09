Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:36, 9 августа 2023Бывший СССР

Украинцев призвали эвакуироваться из Купянска. Российские войска активно наступают в Харьковской области

Канашевич призвал жителей Купянского района эвакуироваться из-за наступления РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться из-за российского наступления, власти попросили их покинуть свои дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич.

Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины

Андрей Канашевичи. о. главы военной администрации Купянского района

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов допустил, что из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей. Этот вопрос обсуждался на аппаратном совещании в ОВА «в связи с обострением оперативной обстановки».

По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей. Всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях. Синегубов подчеркнул, что процесс эвакуации продолжается на постоянной основе.

Материалы по теме:
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023
«У русских больше оружия и людей» Украина начала новый этап контрнаступления. Как это повлияет на ход спецоперации?
«У русских больше оружия и людей»Украина начала новый этап контрнаступления. Как это повлияет на ход спецоперации?
28 июля 2023
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023

Продвижение ВС России в Харьковской области

Минобороны России с начала августа сообщает об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении в Харьковской области.

В частности, 4 августа глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские войска овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе урочища Маньковка на купянском направлении.

6 августа Минобороны РФ отчиталось, что Российская армия отразила восемь атак украинской армии на купянском направлении и продолжила улучшать тактическое положение. Уточнялось, что боестолкновения прошли в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области, а также около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

Также стало известно, что Вооруженные силы России заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области и заняли более выгодные позиции в Харьковской области

7 августа купянское направление назвала самой горячей точкой на фронте заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону

Анна Малярзамглавы Минобороны Украины

По ее оценке, шли тяжелые боестолкновения в районе Харькова, противостояние было крайне жестким. Маляр считает, что российские войска планируют закрепиться на территориях Харьковской области.

Британская газета The Guardian сообщала, что российские силы начали наступление на харьковском направлении с целью установить контроль над регионом, в то время как внимание украинской армии сместилось на юг и восток страны.

Материалы по теме:
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023
США заявили о больших потерях Киева при контрнаступлении. Как союзники и стороны конфликта оценивают шансы ВСУ на успех?
США заявили о больших потерях Киева при контрнаступлении.Как союзники и стороны конфликта оценивают шансы ВСУ на успех?
22 июля 2023
«Настоящий рейв и дискотека» Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
«Настоящий рейв и дискотека»Как война дронов в небе Донбасса изменила ход боевых действий на Украине
8 июня 2023

Положение ВСУ

В конце июля американская газета The New York Times со ссылкой на слова украинских солдат писала, что ВСУ перебросили свои опытные подразделения под Купянск из-за активизировавшихся на этом участке фронта боев.

О том, что Киев стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление, говорил и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

При этом бывший сотрудник Госдепа капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох заявлял, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления. Аналогичную информацию озвучивал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон — согласно его данным, удары Российской армии нанесли урон ВСУ, в частности, потеряны практически все средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев призвали эвакуироваться из Купянска. Российские войска активно наступают в Харьковской области

    Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию

    Футбольный клуб «Динамо» вырвал победу у «Краснодара» в матче Кубка России

    В Конгрессе обвинили семью Байдена в получении денег из России

    Стало известно о повышении цен на популярные напитки с 1 сентября

    Фрагменты тел нашли на месте взрыва в Сергиевом Посаде

    Ковальчук высказался о сменивших гражданство хоккеистах в сборной России

    Байден попросит у Конгресса дополнительные деньги для Украины

    МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины

    Жителей Купянска призвали эвакуироваться из-за российского наступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости