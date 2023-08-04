Российские военные овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

Зыбинский: военные РФ овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе урочища Маньковка на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка «Гвоздика» и буксируемая гаубица «Мста-Б», заявили в Минобороны РФ.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).