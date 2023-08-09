Жителей Купянска призвали эвакуироваться из-за российского наступления

Канашевич призвал жителей Купянска эвакуироваться из-за российского наступления

Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться из-за российского наступления, власти попросили их покинуть свои дома. Об этом исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов допустил, что из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных вблизи зоны боевых действий, могут провести обязательную эвакуацию населения с принудительной эвакуацией детей. Этот вопрос обсуждался на аппаратном совещании в ОВА «в связи с обострением оперативной обстановки».

Ранее глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские войска овладели опорными пунктами и разгромили более взвода пехоты из состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе урочища Маньковка на купянском направлении.