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20:33, 8 августа 2023Бывший СССР

Российская армия заняла пять населенных пунктов в Харьковской области

Глава Харьковской администрации Ганцев: ВС России заняли пять населенных пунктов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«К территориям Харьковской области, которые находится под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — сообщил Ганчев.

Он назвал результаты Российской армии «серьезными», а также отметил, что продвижение ВС России вглубь украинской территории «происходит достаточно активно».

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что российские силы начали наступление на харьковском направлении с целью установить контроль над регионом, в то время как внимание украинской армии сместилось на юг и восток страны.

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    Алевтина Запольская
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