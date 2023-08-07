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19:02, 7 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о наступлении Российской армии на харьковском направлении

The Guardian: ВС РФ начали наступление на Харьковскую область

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия начала наступление на харьковском направлении с целью установить контроль над регионом. Об этом стало известно британской газете The Guardian.

Издание отмечает, что внимание Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время сместилось на юг и восток республики, поэтому интенсивность атак ВС РФ на северо-восточном направлении возросла.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелых боестолкновениях в районе Харькова. По ее оценке, российские войска планируют закрепиться на территориях Харьковской области.

Утром 6 августа мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что город подвергся обстрелу. Глава облгорадминистрации Олег Синегубов уточнил, что под ударом оказался Холодногорский район города. По его словам, были применен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300.

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    Варвара Кошечкина
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