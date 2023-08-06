Власти Харькова заявили об утреннем обстреле города

Мэр Харькова Терехов сообщил об обстреле города утром 6 августа

Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город подвергся обстрелу. Информация приводится в его Telegram-канале.

«Призываю всех быть осторожными», — написал Терехов.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Глава облгорадминистрации Олег Синегубов уточнил, что под ударом оказался Холодногорский район города. По его словам, были применен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300.

Первый взрыв прозвучал в 09:04 по местному времени, через две минуты в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Днем ранее взрывы зафиксировали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также поступило сообщение о нескольких взрывах в районе города Староконстантинова в Хмельницком районе, на востоке которого находится аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ).