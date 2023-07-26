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09:33, 26 июля 2023Бывший СССР

В США сообщили о переброске опытных подразделений ВСУ под Купянск

NYT: ВСУ перебросили свои опытные подразделения под Купянск из-за активизировавшихся боев

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили свои опытные подразделения под Купянск из-за активизировавшихся на этом участке фронта боев. Об этом заявила американская газета The New York Times со ссылкой на слова украинских солдат.

«Поскольку боевые действия на фронте от Кременной до Купянска активизировались, украинское военное командование направило подразделения из наиболее уважаемых бригад для отвоевания утраченных позиций и укрепления оборонительных рубежей», — говорится в материале.

Командир одного из таких подразделений рассказал американским журналистам, что бои идут очень тяжело. По его словам, в начале боевых действий в его роте было 160 человек, из них до сих пор воюют лишь восемь.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы техники и личного состава на купянское направление. Он уточнил, что переброска войск ведется через Харьков и Чугуев.

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    Алевтина Запольская
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