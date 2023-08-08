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22:12, 8 августа 2023Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль поселок в Херсонской области

Поселок Казачьи Лагери в Херсонской области взят под контроль российских военных

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Поселок Казачьи Лагери в Херсонской области взят под контроль российских военных, об этом сообщил боец подразделения группировки «Днепр» с позывным Бурят, передает РИА Новости.

«Казачьи Лагери полностью под контролем Вооруженных сил России. Все попытки проникновения на территорию будут пресечены», — заявил военнослужащий.

По словам Бурята, ночью произошла попытка проникновения украинских диверсантов на лодках, однако она была пресечена огнем артиллерии.

Корреспондент РИА Новости отмечает, что военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте нет, однако поселок обстреливается из минометов и ствольной артиллерии.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два катера ВСУ были уничтожены при попытке высадить десант на левом берегу Днепра у села Казачьи Лагери.

Также стало известно, что Вооруженные силы России заняли пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.

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    Марина Совина
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