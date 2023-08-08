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12:15, 8 августа 2023Бывший СССР

Российские войска пресекли попытку высадки десанта ВСУ

Сальдо сообщил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при попытке высадить десант на левом берегу Днепра у сале Казачьи Лагеря Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам Сальдо, попытку высадки десанта пресекли военнослужащие группировки войск «Днепр». Лодки были уничтожены при попытки причалить, находившиеся в них украинские военные оказались в воде. «Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», — заявил врио губернатора.

Попытка высадки, по словам Сальдо, пресечена. Левый берег Днепра находится под надежной защитой российских войск, подчеркнул он.

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    Алевтина Запольская
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