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16:07, 6 августа 2023Бывший СССР

Власти сообщили о повреждении моста в Херсонской области из-за обстрела ВСУ

Сальдо заявил об обстреле ВСУ моста через пролив Тонкий в Херсонской области

Фото: РИА Новости

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Херсонской области повреждены газопровод и автомобильный мост. Об этом в воскресенье, 6 августа, в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По словам властей, ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Украинские военные выпустили 12 ракет, 9 из которых были перехвачены российской системой ПВО. Один мирный житель, проезжавший в момент обстрела по мосту получил ранение.

Сальдо отметил, что из-за ракетной атаки Украины без газа лишились около 20 тысяч гражданских лиц. Сальдо отметил, что повреждения мост невелики и будут быстро устранены.

Ранее 6 августа глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым.

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    Владимир Седов
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