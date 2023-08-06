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15:37, 6 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об ударах ВСУ по Чонгарскому мосту

Рогов заявил, что ВСУ нанесли ракетные удары по Чонгарскому мосту

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Стало известно о новых ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, по мосту было зафиксировано три-четыре прилета украинскими ракетами. При этом пока нет информации об объеме повреждений и пострадавших в результате атаки. Рогов выразил надежду, что мост цел и добавил, что КПП «Чонгар» (Джанкой — Геническ) временно закрыт для проезда.

Железнодорожный мост через залив Сиваш связывает новые регионы России с Крымом.

ВСУ впервые атаковали Чонгарский мост в ночь на 22 июля. В результате атаки сооружение получило незначительные повреждения. После представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту, пообещал продолжить работу киевских силовиков.

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    Владимир Седов
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