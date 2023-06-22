Украинская разведка после удара по Чонгарскому мосту пообещала продолжить работу

Представитель ГУР Украины Юсов после ударов по Чонгарскому мосту: работа будет продолжена

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту, пообещал продолжить работу киевских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас идет работа, и она будет продолжена. Продолжение следует», — сказал он, отметив, что действия будут предприняты в рамках «планомерной работы».

Чонгарский мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. Удар по мосту был нанесен утром 22 июня. На осколках ударившей по мосту ракеты обнаружили французскую маркировку.

