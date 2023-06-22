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11:27, 22 июня 2023Бывший СССР

Украинская разведка после удара по Чонгарскому мосту пообещала продолжить работу

Представитель ГУР Украины Юсов после ударов по Чонгарскому мосту: работа будет продолжена

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по Чонгарскому мосту, пообещал продолжить работу киевских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас идет работа, и она будет продолжена. Продолжение следует», — сказал он, отметив, что действия будут предприняты в рамках «планомерной работы».

Чонгарский мост проложен над одноименным проливом, по которому проходит административная граница Республики Крым с Херсонской областью. Удар по мосту был нанесен утром 22 июня. На осколках ударившей по мосту ракеты обнаружили французскую маркировку.

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    Алевтина Запольская
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