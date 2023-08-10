В сердце перенесших операцию людей обнаружили микропластик

ACS Environmental Science & Technology: в сердце людей обнаружили микропластик

Ученые обнаружили микропластик во многих тканях сердца людей, перенесших операцию на сердце. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Environmental Science & Technology.

Микропластик представляет собой фрагменты пластика шириной не менее пяти миллиметров. Они могут попадать в организм людей через рот, нос и другие полости тела. Однако до сих пор не было известно, попадает ли микропластик во внутренние органы людей, в том числе в сердечно-сосудистую систему, и какой эффект на здоровье он оказывает.

В ходе эксперимента ученые собрали образцы ткани сердца у 15 человек во время операций на сердце, а также образцы крови до и после операций у половины участников исследования. Образцы были проанализированы с помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне, которая позволила идентифицировать частицы размером от 20 до 500 микрометров из восьми типов пластика, включая полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат.

В большинстве образцов тканей численность частиц микропластика варьировала от десятков на тысяч. Все образцы крови также содержали частицы пластика, но после операции их средний размер уменьшился, а количество видов пластика увеличилось. Таким образом, инвазивные процедуры оказались неучтенным путем проникновения пластика в организм, который обеспечивает прямой доступ к кровотоку и внутренним тканям.