Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло

Число пропавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 9 человек

Число пропавших без вести после мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде выросло и достигло девяти человек. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на экстренные службы.

Ранее глава округа Дмитрий Акулов заявлял о восьми пропавших, уточнив, что 60 человек пострадали в результате происшествия на ЗОМЗ.

Мощный взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. К разбору завалов привлекли 64 человека, днем ввели локальный режим ЧС регионального характера. По факту случившегося заведено уголовное дело. Специалисты продолжают оценивать причиненный ущерб.