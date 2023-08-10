Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:21, 10 августа 2023Путешествия

Спасение сорвавшегося со скалы в Кабардино-Балкарии москвича сняли на видео

МЧС: в Кабардино-Балкарии спасли москвича, сорвавшегося со скалы на горе Архимед

В Кабардино-Балкарии спасли москвича, который сорвался со скалы. Соответствующее видео опубликовало МЧС республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что двое туристов находились в Черекском районе на горе Архимед, высота которой достигает четырех тысяч метров. Они подали сигнал о помощи около 7:20 утра 10 августа. По предварительным данным, один из альпинистов сорвался со скалы.

Для проведения эвакуации на место отправили трех спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Они эвакуировали пострадавшего на вертолете «Хелиэкшн» и доставили в больницу Нальчика. Работы завершились к 11:50 по местному времени.

В ведомстве напомнили, что путешествия в горах могут быть опасны для жизни, и посоветовали туристам сохранять бдительность на горных маршрутах.

Ранее сообщалось, что 9 августа российские туристы попали под камнепад на горе Белуха недалеко от перевала Делоне на Алтае. Одна женщина из-за травм не смогла двигаться самостоятельно, ее эвакуировали на вертолете.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

    В российском регионе появилось озеро из нечистот

    «АвтоВАЗ» прокомментировал третье за год подорожание Lada

    Обнаружена экзопланета размером с Сатурн

    Россиянам старше 50 назвали дешевую категорию продуктов для здоровья кишечника

    Спасение сорвавшегося со скалы в Кабардино-Балкарии москвича сняли на видео

    Названа особенность новой лунной миссии России

    Стилистка назвала россиянам самую модную вещь на осень

    Российский полицейский рисковал жизнью и задержал пьяного водителя

    Стало известно о скором решении Берлина по вопросу поставок Taurus Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости