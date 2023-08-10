Спасение сорвавшегося со скалы в Кабардино-Балкарии москвича сняли на видео

МЧС: в Кабардино-Балкарии спасли москвича, сорвавшегося со скалы на горе Архимед

В Кабардино-Балкарии спасли москвича, который сорвался со скалы. Соответствующее видео опубликовало МЧС республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что двое туристов находились в Черекском районе на горе Архимед, высота которой достигает четырех тысяч метров. Они подали сигнал о помощи около 7:20 утра 10 августа. По предварительным данным, один из альпинистов сорвался со скалы.

Для проведения эвакуации на место отправили трех спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Они эвакуировали пострадавшего на вертолете «Хелиэкшн» и доставили в больницу Нальчика. Работы завершились к 11:50 по местному времени.

В ведомстве напомнили, что путешествия в горах могут быть опасны для жизни, и посоветовали туристам сохранять бдительность на горных маршрутах.

Ранее сообщалось, что 9 августа российские туристы попали под камнепад на горе Белуха недалеко от перевала Делоне на Алтае. Одна женщина из-за травм не смогла двигаться самостоятельно, ее эвакуировали на вертолете.