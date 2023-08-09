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14:25, 9 августа 2023Путешествия

Попавшую под камнепад на Алтае россиянку с травмой эвакуировал вертолет

ГУ МЧС по Республике Алтай: группа россиян попала под камнепад на горе Белуха

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Туристическая группа россиян попала под камнепад на горе Белуха в районе перевала Делоне. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления (ГУ) МЧС России по Республике Алтай.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило спасателям 9 августа в 02:15 по системе 112. По данным МЧС, зарегистрированная группа в составе семи человек попала под камнепад при подъеме на гору, в результате чего одна из туристок получила травму конечностей. Жительница Набережных Челнов 1985 года рождения не могла самостоятельно передвигаться, и ее эвакуировал вертолет.

«В 12:50 борт с пострадавшей приземлился в селе Тюнгур. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи Усть-Коксинской больницы, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что домики с туристами, перевернувшиеся от урагана в российском селе Завьялово в Алтайском крае, попали на видео. Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 3 августа, на турбазе «Соленое Озеро». На кадрах видно, как сильная буря снесла домики, в которых отдыхали россияне, и протащила их на несколько метров.

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    Марина Черняк
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