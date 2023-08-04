Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:03, 4 августа 2023Путешествия

Перевернувшиеся от урагана домики с туристами на Алтае попали на видео

На Алтае сильная буря перевернула домики отдыхающих на турбазе россиян

Домики с туристами, перевернувшиеся от урагана в российском селе Завьялово в Алтайском крае, попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 3 августа, на турбазе «Соленое Озеро». На кадрах видно, как сильная буря снесла домики, в которых отдыхали россияне, и протащила их на несколько метров.

В результате случившегося никто не пострадал. Отдыхающие успели укрыться в машинах.

Отмечается, что на место ЧП выехали следователь СК и прокурор Завьяловского района. Организована доследственная проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Украина начала использовать второй эшелон войск

    Во Франции мятеж в Нигере назвали провалом Европы

    Российские следователи начали расследование обстрелов ВСУ российских территорий

    Стало известно об отказе Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

    Пьяный 31-летний мужчина пытался проникнуть в посольство США в Москве

    Звезда «Милых обманщиц» снялась обнаженной для рекламы

    США нашли способ противодействовать захвату Ираном торговых судов

    Мужчина бросил гранату в автомобиль Jaguar в Москве

    Переехавшая в Италию ведущая Первого канала раскрыла смутившую ее особенность

    Очевидцы засняли в Темзе «детеныша Годзиллы» с красным глазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости