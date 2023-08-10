В ДНР заявили о готовности российских войск к наступлению

Советник Пушилина Гагин заявил о готовности ВС РФ к полноценному наступлению

Российские войска готовы к полноценному наступлению, уверен советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться», — заявил Гагин.

Он также подчеркнул, что с учетом имеющихся сил и средств, а также числа обученных военнослужащих, российские силы «готовы и к наступлению, и к обороне». «Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед», — добавил советник врио главы республики.

Ранее Гагин рассказал, что Вооруженные силы России наступают в районе Авдеевки с трех сторон, по аналогии с Артемовском. Он также отметил, что противник уже истощен и в последнее время принимает не такие частые попытки атаковать.