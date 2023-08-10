В Москве появился новый дворец спорта

Собянин объявил о завершении строительства дворца спорта «Некрасовка»

В московском районе Некрасовка завершилось строительство нового дворца спорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Завершили строительство крупного спорткомплекса на юго-востоке столицы — Дворца спорта "Некрасовка". Уверен, он станет важным центром общественной жизни этого молодого района», — заявил глава города.

В трехэтажном комплексе разместили ледовую арену, два бассейна, шахматный клуб, игровой, тренажерный и гимнастический залы, площадку для скалолазания и экстремальных видов спорта, залы для единоборств и хореографии. Также там появилась атлетическая дорожка и площадки для футбола, волейбола, баскетбола и занятий воркаутом.

Ранее Собянин сообщил, что в московском районе Перово завершилась реконструкция исторического спортивного стадиона «Авангард». В масштабном комплексе разместили спортивные площадки, скейт-парк, памп-трек и другие зоны.