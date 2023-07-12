В Москве отреставрировали исторический спортивный стадион

Собянин сообщил о завершении реконструкции стадиона «Авангард» в Перове

В московском районе Перово завершилась реконструкция исторического спортивного стадиона «Авангард». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Стадион находился в ведомственной принадлежности, превратился практически в руины и не эксплуатировался. По просьбе жителей его забрали в собственность города, провели полную реконструкцию», — рассказал градоначальник.

Реконструкцию осуществили впервые за почти 70 лет. В рамках работ отреставрировали исторический вход с колоннадой и трибуны на 1524 места, а также воссоздали мозаичные панно.

Стадион стал масштабным спорткомплексом для москвичей всех возрастов. На нем разместили шесть спортивных площадок, футбольное поле с искусственным газоном и системой подогрева, фитнес-зону с тренажерами для старшего поколения, площадку для игры в петанк, шахматные и теннисные столы.

Кроме этого, на «Авангарде» появилась многофункциональная зона с полосой препятствий и оборудованием для воркаута и кроссфита, скейт-парк, памп-трек и павильоны для занятий скейтбордингом и гимнастикой.

Ранее Собянин предложил москвичам выбрать направления для новых городских секций, курсов и творческих кружков. Занятия будут проходить в московских культурных центрах, библиотеках и других учреждениях.