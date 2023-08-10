ТАСС: звезда «Гусарской баллады» Голубкина опровергла новости о госпитализации

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина опровергла новости о своей госпитализации. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Артистка сказала, что на данный момент уже находится дома. «Никто меня не госпитализировал, я жива здорова. Я упала, подвернулась нога, и все», — сказала звезда фильма «Гусарская баллада».

Ранее сообщалось, что Ларису Голубкину госпитализировали. О подробностях своего состояния и полученных травмах звезда советского кино предпочла не рассказывать.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и «Трагедия века».