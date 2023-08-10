Звезду «Гусарской баллады» Голубкину госпитализировали

Звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина госпитализирована

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина госпитализирована. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

«Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице... Я вчера упала здесь в больнице, случайно», — поведала актриса. О подробностях своего состояния и полученных травмах звезда фильма «Гусарская баллада» предпочла не рассказывать.

Весной 2021 года стало известно, что Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра. По ее словам, она получила его еще в декабре 2020 года, но тогда операцию перенесли, поскольку Голубкина переболела коронавирусом.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и «Трагедия века».

Ранее в сети появились первые фотографии российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) из больницы после серьезной автомобильной аварии.