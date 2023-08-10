Опубликованы первые фото Лады Дэнс после серьезного ДТП

Опубликованы первые фотографии Лады Дэнс из больницы после ДТП

Опубликованы первые фотографии российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) из больницы после серьезной автомобильной аварии. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «112».

На размещенных фото видно, что в результате ДТП артистка получила травмы лица. Помимо этого, на кадрах исполнительница предстала с перебинтованной головой.

Продюсер певицы Сергей Пудовкин в разговоре с Telegram-каналом «Звезда» сообщил о том, что в данный момент решаются вопросы по косметическим проблемам на лице и проводятся все необходимые процедуры.

Известно также, что на пятый день после аварии артистке удалось пообщаться с родными и близкими.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала певица, произошло 5 августа на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно. В автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

На фоне произошедшего Дэнс решила отказаться от своего псевдонима из-за серьезных травм позвоночника и головы, полученных в результате ДТП. Позже врачи обнаружили у исполнительницы внутримозговую гематому.