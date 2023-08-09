Врачи обнаружили у Лады Дэнс внутримозговую гематому

Mash: врачи обнаружили у певицы Лады Дэнс внутримозговую гематому после ДТП

У российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) врачи обнаружили внутримозговую гематому. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, из-за этого у артистки начались проблемы с речью. При этом уточняется, что ДТП случилось во время поездки на такси, в машине находились четыре человека, включая певицу.

Ранее появилась информация, что состояние Лады Дэнс ухудшилось.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала певица, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.