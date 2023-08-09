Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:26, 9 августа 2023Культура

Врачи обнаружили у Лады Дэнс внутримозговую гематому

Mash: врачи обнаружили у певицы Лады Дэнс внутримозговую гематому после ДТП

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

У российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) врачи обнаружили внутримозговую гематому. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, из-за этого у артистки начались проблемы с речью. При этом уточняется, что ДТП случилось во время поездки на такси, в машине находились четыре человека, включая певицу.

Ранее появилась информация, что состояние Лады Дэнс ухудшилось.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала певица, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при мощном взрыве под Москвой резко выросло

    Звезда «Папиных дочек» опубликовала откровенное видео

    Туристы уронили статую за 20 миллионов рублей во время фотосессии в Италии

    Показана польза от тысячи шагов в день

    Число пострадавших из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 25

    Гоблин ответил спутавшим его с Володарским журналистам

    Врачи обнаружили у Лады Дэнс внутримозговую гематому

    Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео

    Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей. Как это ударит по рынку и ценам на машины?

    На Западе испугались возможных обвинений Киева в провале контрнаступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости