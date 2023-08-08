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13:14, 8 августа 2023Культура

Стало известно об ухудшении состояния Лады Дэнс после ДТП

Shot: состояние певицы Лады Дэнс после ДТП ухудшилось

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Состояние российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно, артистка с трудом дышит и почти не говорит. Отмечается, что накануне медики провели певице операцию на лице с целью оптимизировать порезы и разрывы после ДТП, однако после этого Дэнс почувствовала себя плохо, а ее родным запретили посещать артистку.

Ранее водитель, который вез Ладу Дэнс и устроил ДТП, назвал причины аварии. По его словам, он не превышал скорость, однако слишком поздно заметил остановившийся из-за другой аварии автомобиль, после чего произошло столкновение. Водитель подчеркнул, что артистка была не пристегнута во время поездки.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала артистка, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

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    Варвара Кошечкина
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