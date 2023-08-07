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18:04, 7 августа 2023Культура

Водитель Лады Дэнс назвал причины ДТП с участием певицы

Водитель Лады Дэнс, устроивший ДТП, заявил, что певица была не пристегнута
СюжетАвария на Симферопольском шоссе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Водитель, который вез российскую певицу Ладу Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) и устроил ДТП, назвал причины аварии. Об этом он сообщил в разговоре с «Московским комсомольцем».

По его словам, он не превышал скорость, однако слишком поздно заметил остановившийся из-за другой аварии автомобиль, после чего произошло столкновение. Водитель подчеркнул, что артистка была не пристегнута во время поездки.

«Они даже не выставили "треугольник". Ну и я поздно среагировал. Попытался вывернуть руль вправо, чтобы весь удар пришелся на меня», — рассказал виновник происшествия. Сообщается, что певица ехала на корпоратив в Коломну. С водителем, который ее вез в тот день, она знакома более десяти лет.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима из-за серьезных травм позвоночника и головы, полученных в результате аварии.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала артистка, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

7 августа исполнительница прокомментировала свое состояние после произошедшего.

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    Анастасия Астахова
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