Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима после серьезного ДТП

Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима из-за травм, полученных в ДТП

Российская певица Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима из-за серьезных травм позвоночника и головы, полученных в результате ДТП. Об этом продюсер артистки Сергей Пудовкин сообщил в разговоре с «МК».

«Лады Дэнс больше не будет. Она сама приняла такое решение. Она понимает, что впереди ее ожидает длительная реабилитация. Танцевать так активно, как раньше, она, конечно, в ближайшее время не сможет. Поэтому будет выступать под именем "Лада"», — поделился медиаменеджер исполнительницы.

Сообщается, что у певицы было подозрение на перелом позвоночника, однако оно не подтвердилось: врачи диагностировали у артистки сильный ушиб спины и травму головы. Ей трудно говорить и дышать, а потому она общается через мессенджеры. Запланированные выступления звезда уже перенесла.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала Лада Дэнс, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

Позже сообщалось, что исполнительницу перевели в частную клинику в Подмосковье из госпиталя имени Н.Н. Бурденко. 7 августа Лада Дэнс прокомментировала свое состояние после серьезного ДТП.