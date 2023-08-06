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14:52, 6 августа 2023Культура

Ладу Дэнс перевели в частную клинику после ДТП

ТАСС: певицу Ладу Дэнс перевели в частную клинику в Подмосковье после ДТП

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Певицу Ладу Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) перевели в частную клинику в Подмосковье из госпиталя имени Н.Н. Бурденко, сообщил ТАСС ее директор Сергей Пудовкин.

Он добавил, что у исполнительницы диагностированы травмы бедра, черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Она остается в состоянии средней тяжести.

Пудовкин добавил, что Лада Дэнс находится в сознании, и прогнозы по ее восстановлению хорошие. Он также пояснил, что певица находилась на заднем сидении автомобиля в момент ДТП.

Накануне, 5 августа, Пудовкин рассказывал, что Лада Дэнс находится в тяжелом состоянии, для ее госпитализации привлекали вертолет медицинской службы и МЧС.

Авария произошла в субботу на трассе М-2 «Крым» близ Подольска. Артистка ехала домой с корпоративного выступления.

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    Антон Похиляк
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