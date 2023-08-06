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09:25, 6 августа 2023Россия

Стало известно о состоянии Лады Дэнс после ДТП в Подмосковье

Лада Дэнс после ДТП попала в клинику Бурденко с черепно-мозговой травмой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Лада Дэнс находится в состоянии средней тяжести после ДТП, произошедшего на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Об этом рассказал ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

«В состоянии средней тяжести. Госпитализирована медициной катастроф. Сейчас находится в клинике Бурденко», — прокомментировал Пудовкин.

По его словам, певица возвращалась домой с корпоративного выступления. На данный момент виновник аварии не установлен.

По информации экстренных служб, Лада Дэнс в момент ДТП находилась в автомобиле такси. В результате столкновения певица получила черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием трех автомобилей произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе вечером 5 августа.

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