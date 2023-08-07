Лада Дэнс прокомментировала свое состояние после ДТП

Лада Дэнс прокомментировала свое состояние словами «Дэнс уже будет сложно»

Российская певица Лада Дэнс прокомментировала свое состояние после серьезного ДТП. Об этом она сообщила в разговоре с Telegram-каналом SHOT.

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — отметила исполнительница. Как отмечает портал, певица не была многословна, так как пока ей тяжело разговаривать.

Известно, что врачи исключили у артистки перелом позвоночника, однако ей предстоит пройти долгое восстановление из-за полученных травм головы и спины.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала Лада Дэнс, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

В результате произошедшего Лада Дэнс получила травмы головы и позвоночника, сообщалось, что артистка находится в состоянии средней тяжести. Позже была раскрыта личность предполагаемого виновника ДТП.