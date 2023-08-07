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15:40, 7 августа 2023Культура

Лада Дэнс прокомментировала свое состояние после ДТП

Лада Дэнс прокомментировала свое состояние словами «Дэнс уже будет сложно»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Лада Дэнс прокомментировала свое состояние после серьезного ДТП. Об этом она сообщила в разговоре с Telegram-каналом SHOT.

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», — отметила исполнительница. Как отмечает портал, певица не была многословна, так как пока ей тяжело разговаривать.

Известно, что врачи исключили у артистки перелом позвоночника, однако ей предстоит пройти долгое восстановление из-за полученных травм головы и спины.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала Лада Дэнс, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

В результате произошедшего Лада Дэнс получила травмы головы и позвоночника, сообщалось, что артистка находится в состоянии средней тяжести. Позже была раскрыта личность предполагаемого виновника ДТП.

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    Анастасия Астахова
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