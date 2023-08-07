Раскрыта личность предполагаемого виновника аварии с Ладой Дэнс

Предполагаемым виновником аварии с Ладой Дэнс стал частный водитель звезд

Раскрыта личность предполагаемого виновника аварии с участием российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова). Об этом сообщает издание «МК» в Telegram-канале.

По предварительном данным, ДТП устроил частный водитель по имени Борис, который занимался обслуживанием звезд: именно он вез артистку с корпоратива и врезался в другой автомобиль. Сейчас шофер, как и певица и вторая пассажирка, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала Лада Дэнс, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.

В результате произошедшего Лада Дэнс получила травмы головы и позвоночника, сообщалось, что артистка находится в состоянии средней тяжести. Позже сообщалось, что исполнительницу перевели в частную клинику в Подмосковье из госпиталя имени Н.Н. Бурденко.