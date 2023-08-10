Кравцов рассказал о заложенном в новый учебник ином подходе к изучению истории

Кравцов: в новом учебнике истории авторы ушли от европоцентризма

В новом учебнике истории для десятых и одиннадцатых классов авторы отошли от европоцентризма как подхода к изучению материала. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Фрагмент беседы с ним опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

По словам министра, авторы учебника при изучении как мировой, так и отечественной истории «поставили во главу угла историю нашей страны».

В программе для десятиклассников большое внимание уделено изучению Великой Отечественной войны, сообщил Кравцов. Этому периоду посвящена «практически треть учебника», уточнил он. В курс истории для 11-го класса попали темы о вхождении в состав России новых субъектов, а также глава о специальной военной операции. «В целом, учебник, лично на мой взгляд, глубокий, содержательный», — заключил Кравцов.

Ранее было опубликовано содержание глав нового учебника истории России о спецоперации. На страницах учебника рассказывается об Украине как об «ультранационалистическом государстве», о блокировке российских активов, а также об особенностях работы современных средств массовой коммуникации.