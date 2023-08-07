Опубликовано содержание глав об СВО в новом учебнике истории России

РБК: в новом учебнике истории России упоминается СВО и рассказывается о фейках

В новом учебнике истории России, содержащем главы о специальной военной операции (СВО), говорится об Украине, о политике Запада в отношении России и фейках. Часть страниц учебного пособия, представленного 7 августа в Москве, опубликовал РБК в Telegram-канале.

На страницах учебника Украину называют «ультранационалистическим государством». Также авторы сообщают о преследовании инакомыслия и полном подавлении оппозиции украинскими властями.

Кроме того, там приведены выдержки из обращения Владимира Путина, в котором он объявил о начале СВО, а также присутствует QR-код для просмотра полного заявления президента.

Также в учебнике затронута тема блокировки российских активов на Западе. «Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены общие активы российского государства», — говорится в нем.

Авторы предупреждают читателя о необходимости критически оценивать распространяемую в средствах массовой коммуникации информацию о событиях вокруг Украины. «Помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером», — подчеркивают составители учебника.

О разработке учебника с разделом о спецоперации стало известно в апреле этого года. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебник «получился очень интересным».

