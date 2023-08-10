Лидер мятежников Нигера подписал указ о формировании нового правительства

Лидер мятежников Нигера Тчиани подписал указ о формировании нового правительства

Лидер мятежников Нигера и председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства. Об этом сообщает ActuNiger.

Согласно списку, переданному генеральным секретарем правительства Махаманом Лауали Руфаи, в состав нового правительства переходного периода вошел 21 министр, включая двух государственных министров и одного министра-делегата.

Пост премьер-министра и министра экономики и финансов получил Али Ламин Зейн. Главой Минобороны стал генерал-лейтенант Салифу Моди один из лидеров НССР. Пост министра иностранных дел получил Бакари Яу Сангаре. МВД возглавит бригадный генерал Мохамед Тумба.

Министром юстиции и прав человека, хранителем печатей назначен Алио Дауда, министром нефти, шахт и энергетики — Махаман Мустафа Барке, министром торговли и промышленности — Сейду Асман, министром связи, почты и цифровой экономики — Сиди Мохамед Ралиу, министром сельского хозяйства и животноводства — Махаман Эльхадж Усман.

В ночь на 27 июля нигерские военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.