Военные захватили власть в Нигере. Почему Франция и соседние страны готовы начать вторжение и при чем тут уран?

Захватившие власть военные в Нигере обвинили Францию в подготовке вторжения

Франция и государства Западной Африки, по всей видимости, готовят военную интервенцию в Нигер, где президента страны Мохамеда Базума свергла собственная гвардия. «Лента.ру» собрала все, что известно о государственном перевороте, и реакции на него Парижа и остальных африканских стран к настоящему моменту.

Что случилось в Нигере?

26 июля нигерийский лидер Мохамед Базум был взят под арест собственной же президентской гвардией, а страницы страны — закрыты. В сообщении, распространенном президентским офисом, утверждалось, что гвардейцы не получили поддержки среди других военных, однако уже на следующий день на сторону мятежников встало руководство Вооруженных сил Нигера.

28 июля командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани выступил с первым видеообращением, в котором назвал себя главой Национального совета по защите родины — объединения военных, осуществивших госпереворот — и призвал партнеров Нигера воздержаться от вмешательства в происходящее в стране. Он также объяснил действия мятежников борьбой с «растратой государственных средств, с безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством».

В тот же день Абдурахман Чиани был объявлен новым главой государства, а действие Конституции Нигера приостановлено

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) и большинство стран мира, включая Россию, осудили госпереворот в Нигере.

Почему это важно?

Госперевороты в Западной Африке и особенно в Сахеле явление настолько частое, что для описания нестабильности в этом регионе даже появился специальный термин — «пояс мятежей» (англ. coup belt). Нередко госперевороты и их попытки в регионе сопровождаются выступлениями против бывшей метрополии государств региона, Франции.

Однако на фоне Мали и Буркина-Фасо, в которой за один лишь 2022 год произошло два госпереворота, Нигер оставался верным партнером Франции

Тысячи сторонников военной хунты, вышедшие на улицы после свержения президента, скандировали «Франция, уходи», сорвали табличку с французского посольства в Ниамее, повесив вместо нее флаги России и Нигерии, а также попытались поджечь здание дипмиссии.

Военная хунта, более того, заявила о прекращении поставок во Францию золота и урана

Нигер — седьмой по величине импортер урана на мировой рынок и основной источник этого сырья для нужд энергетического сектора не только Франции, но и всего Европейского союза (ЕС). Как отмечает Politico, ситуацию значительно осложняет тот факт, что европейские страны пытаются отказаться от поставок урана из России.

В Нигере также размещены военные Франции и других стран, помогавшие местным вооруженным силам в борьбе с исламистами — в регионе действуют террористическая организация «Боко харам» (запрещена в России) и местные ячейки «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе террористические организации также запрещены в России). Германия уже допустила вывод своего контингента из Нигера.

Как отреагировала Франция?

Власти Франции резко осудили и сам госпереворот в Нигере, и нападение на свою дипмиссию.

Кто бы ни совершал нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны, получит от Франции ответ в немедленной и непреклонной манере заявление Елисейского дворца

Позднее нигерийская хунта обвинила Францию в подготовке вторжения в Нигер для восстановления прежнего правительства. Один из организаторов госпереворота, полковник военно-воздушных сил Нигера Амаду Абдраман заявил, что министр иностранных дел Нигера Асум Масуд якобы разрешил французам нанести авиаудары по резиденции. В хунте пригрозили, что любые попытки вызволить сверженного президента из-под ареста обернутся «кровопролитием и хаосом».

В Министерстве иностранных дел (МИД) Франции не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию о готовящихся авиаударах, но подчеркнули: Париж считает единственно легитимным главой государства Мохамеда Базума и будет защищать своих граждан и интересы в Нигере.

Чем хунте пригрозили соседние страны?

30 июля соседи Нигера, входящие в субрегиональную организацию Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), ввели против хунты санкции, приостановив любые транзакции со страной, а также заморозив ее активы в центральных и коммерческих банках стран-участниц объединения. Блок также выдвинул ультиматум нигерийской хунте: если те не восстановят свергнутого президента во власти в течение следующей недели, то страны-участницы сами предпримут все необходимые шаги для восстановления конституционного строя в Нигере — в том числе с применением силы.

ЭКОВАС имеет обширный опыт военных интервенций. С 1990-х годов войска стран-участниц организации использовались для урегулирования гражданских войн и госпереворотов в Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуаре, Либерии и Гвинее-Бисау, а также для помощи властям Мали в борьбе с исламистами в 2013-м и для обеспечения транзита власти в Гамбии в 2017-м.

Впрочем, не исключено, что страны объединения ограничатся политической и экономической изоляцией нигерийской военной хунты, считает Евгений Корендясов, ведущий сотрудник Института Африки РАН и бывший посол России в Мали и Нигере. По словам специалиста, процедура по согласованию применения воинского контингента довольно длительная, а потому ЭКОВАС может ограничиться санкциями. «Режим, который выступает против ЭКОВАС, навряд ли выживет», — подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».

Время для милитаристских путчей прошло. Новый век — новые реалии. Всякие всплески недоразвитых политических элит или чрезмерно амбициозных и эгоистических намерений какой-то части этих элит не могут приветствоваться в африканском общественном мнении Евгений Корендясов бывший посол России в Нигере

С ним согласен и премьер-министр смещенного правительства Ухумуду Махамаду, который заявил, что введенные соседними странами санкции грозят Нигеру экономической и социальной катастрофой. «Я знаю хрупкость Нигера, я знаю экономическую обстановку в стране, поскольку сам был министром финансов и сейчас возглавляю правительство. Это страна, которая не сможет противостоять таким санкциям», — заявил Махамаду.

Одновременно предпринимаются попытки урегулировать ситуацию мирным путем. На минувших выходных Нигер посетил президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби Итно. Он встретился и с главой мятежников, и со свергнутым президентом, чтобы найти компромиссный выход из сложившейся ситуации.

Как к происходящему отнеслись в России?

Государственный переворот в Нигере совпал с проходившим в Санкт-Петербурге вторым саммитом «Россия — Африка». В Кремле заявили, что события в западноафриканской стране активно обсуждались на переговорах президента Владимира Путина с лидерами стран континента, а позднее призвали все стороны к сдержанности и скорейшему возвращению в «конституционное русло».

В таких случаях всегда занимаем четкую позицию. Подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок Сергей Лавров министр иностранных дел России

При этом протестующие, занявшие сторону мятежников, по всей видимости, проявляют симпатии к России. Как сообщают СМИ, демонстранты, собравшиеся у французского посольства в воскресенье, выкрикивали «Да здравствует Россия, да здравствует Путин», а также размахивали российскими флагами, один из которых повесили на стены дипмиссии вместо сорванной таблички.

Отличную от российского правительства позицию занял глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, который не только поддержал госпереворот в Нигере, но даже предложил свою помощь в стабилизации ситуации в стране. По его словам, происходящее в Нигере — это «не что иное, как борьба народа со своими колонизаторами».

Однако Евгений Корендясов убежден, что никакого российского следа в событиях в Нигере нет. «Главная притягательная сила России в том, что она стоит на защите суверенитета всех стран и против всякого внешнего вмешательства. Это притягивает симпатии африканского континента и африканского общественного мнения», — подчеркнул специалист.