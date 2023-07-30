На митинге в Нигере заметили российские флаги

Le Monde: протестующие в Нигере вышли на митинг с флагами России

Сторонники военных, захватившие власть в результате переворота в Нигере, вышли на митинг с российскими флагами. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По данным издания, протестующие прошли маршем по улицам столицы Ниамей. Они выкрикивали имя российского президента Владимира Путина и антифранцузские лозунги. В частности, тысячи сторонников новой власти собрались у посольства Франции. Отмечается, что они сорвали табличку «Посольство Франции в Нигере», заменив ее флагами Нигера и России.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.