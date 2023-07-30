Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:22, 30 июля 2023Мир

Соседей Нигера заподозрили в подготовке интервенции

Военные в Нигере обвинили соседние страны в планировании интервенции

Фото: Balima Boureima / Reuters

Военные, находящиеся у власти в Нигере после государственного переворота, предупредили соседние страны о недопустимости вооруженной агрессии. Как заявил официальный представитель Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман, некоторые соседи страны могут планировать интервенцию. Его слова приводит ТАСС.

«Предстоящий саммит Экономического сообщества стран Западной Африки готовит план агрессии против Нигера путем военной интервенции, целью которой является столица страны Ниамей», — утверждает военный. Он также заподозрил в причастности к планированию интервенции некоторые западные страны.

В ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Мятеж, начавшийся утром 26 июля, возглавили бойцы из президентской гвардии.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Британией украинского спецназа к вторжению в Крым

    Папа Римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

    Российские военные рассказали о бегстве украинских солдат под Марьинкой

    Уничтожение украинской САУ «Гвоздика» показали на видео

    Народная артистка России Мирошниченко попала в реанимацию

    Появилась информация о проблемах в переговорах «Динамо» и «Лацио» по Захаряну

    Замглавы Архангельска арестовали по делу о получении крупной взятки

    ВС России ударили по прибывшим на поле боя военным ВСУ и попали на видео

    Появились подробности о смерти мужа певицы Натали

    Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана после парада ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости