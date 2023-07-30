Соседей Нигера заподозрили в подготовке интервенции

Военные в Нигере обвинили соседние страны в планировании интервенции

Военные, находящиеся у власти в Нигере после государственного переворота, предупредили соседние страны о недопустимости вооруженной агрессии. Как заявил официальный представитель Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман, некоторые соседи страны могут планировать интервенцию. Его слова приводит ТАСС.

«Предстоящий саммит Экономического сообщества стран Западной Африки готовит план агрессии против Нигера путем военной интервенции, целью которой является столица страны Ниамей», — утверждает военный. Он также заподозрил в причастности к планированию интервенции некоторые западные страны.

В ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Мятеж, начавшийся утром 26 июля, возглавили бойцы из президентской гвардии.