Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 30 июля 2023Мир

Протестующие подожгли посольство Франции в Нигере

Во Франции протестующие попытались прорваться на территорию посольства Франции

Фото: Balima Boureima / Reuters

Протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщают Yahoo News.

По данным издания, дверь посольства охвачена огнем, силы полиции сдерживают толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции пытались проникнуть на территории французского посольства. Как сообщает ТАСС, в акции протеста участвуют тысячи местных жителей, требующих закрытия иностранных военных баз на территории страны. Участники акции сорвали табличку посольства с ворот здания. Демонстранты заявляют о своей поддержке захвативших 26 июля власть в стране военных.

Ранее 30 июля ведущая оппозиционная партия Нигера «МОДЕН/ФА-Лумана» поддержала мятежников. Сторонники военных вышли на митинг с российскими флагами.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского заподозрили в рассекречивании пункта управления ВСУ

    Крупную змею заметили у парковки в Подмосковье

    Протестующие подожгли посольство Франции в Нигере

    В Армении арестовали экс-посла страны в России и его сына

    На митинге в Нигере заметили российские флаги

    США открыли охоту на способный нарушить ход военных операций код КНР

    Балицкий сообщил об ударе по районам сосредоточения ВСУ в Запорожье

    Инструктор по йоге назвал позы для облегчения боли в спине

    Ида Галич опубликовала честные видео

    В Африке призвали отказаться от использования iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости