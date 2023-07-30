Оппозиция Нигера поддержала мятежников

Ведущая оппозиционная партия Нигера «МОДЕН/ФА-Лумана» поддержала мятежников

Ведущая оппозиционная партия Нигера «МОДЕН/ФА-Лумана» (Нигерийское демократическое движение за Африканскую федерацию) объявила, что поддерживает военных, захвативших власть в стране в результате государственного переворота. Об этом пишет ТАСС.

«Мы призываем граждан страны оказывать ему ("Национальному совету спасения родины") содействие до тех пор, пока члены совета сохраняют верность своим целям», — отметили в оппозиции, не уточняя, какие именно цели имеют в виду. Там уверены, что госпереворот откроет «новые страницы законных надежд всех граждан Нигера».

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.