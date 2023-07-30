Макрон пообещал защитить французов в Нигере

Елисейский дворец: Франция даст ответ в случае атак на французов в Нигере

Президент Франции Эммануэль Макрон настроен защитить своих сограждан в Нигере в случае атак на них. Об этом в Twitter пишет AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Кто бы ни совершал нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны, получит от Франции ответ в немедленной и непреклонной манере», — пообещали в заявлении. Там же отметили, что сам Макрон «не потерпит» угрозы французам в Нигере.

Ранее протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции.

Приход к власти в ходе выборов Мохамеда Базума в 2021 году стал первой с 1960 года мирной передачей власти в Нигере. Как подчеркивает африканист, автор Telegram-канала Zangaro today Алексей Целунов, его отстранение военными сильно встревожило соседей. Это связано с тем, что Нигер считался приоритетным партнером США и ЕС в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и контрабандой в Сахеле.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти, приостановке действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ Нигера. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе и США произошедшее раскритиковали. Власти стран Западной Африки призвали военных вернуть президента на пост.