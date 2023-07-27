В Кремле прокомментировали мятеж в Нигере

Песков: мятеж в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка

Мятеж в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка, эту тему невозможно обойти вниманием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте», — заявил он, комментируя события в Нигере.

Ранее военные Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ государства. Полковник Амаду Абдраман заявил, что границы страны закрыты и объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена.

До этого стало известно, что охранники президента Нигера удерживают Базума в президентском дворце в столице страны. Министерства, расположенные рядом с дворцом, также оказались заблокированы, а сотрудники, находящиеся внутри резиденции лидера страны, не могли попасть в свои кабинеты.