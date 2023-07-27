Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 27 июля 2023Мир

В Кремле прокомментировали мятеж в Нигере

Песков: мятеж в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка

Кадр: ORTN / Reuters TV / Handout / Reuters

Мятеж в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка, эту тему невозможно обойти вниманием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте», — заявил он, комментируя события в Нигере.

Ранее военные Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ государства. Полковник Амаду Абдраман заявил, что границы страны закрыты и объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена.

До этого стало известно, что охранники президента Нигера удерживают Базума в президентском дворце в столице страны. Министерства, расположенные рядом с дворцом, также оказались заблокированы, а сотрудники, находящиеся внутри резиденции лидера страны, не могли попасть в свои кабинеты.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали заявление Путина

    «Росатом» выразил готовность обеспечить Африку энергией

    Создатель «Глаза Бога» ответил на предложение заблокировать сервис

    В России предложили заблокировать популярный сервис

    Хью Джекман поделился своей программой тренировок для роли Росомахи

    Легионер «Локомотива» рассказал о пользе русского мата

    Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали о матери и сестре

    Бастрыкин поручил возбудить дело против пристававшего к подросткам врача

    Стало известно о потере Украиной почти пятой части снаряжения НАТО

    Названы последствия запрета на поставки рыбы в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости