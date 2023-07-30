Нигеру дали неделю на возвращение президента к власти

Сообщество стран Западной Африки дало Нигеру неделю на возвращение президента

Экономическое сообществе стран Западной Африки дало военным в Нигере неделю на возвращение к власти президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили представители сообщества, после этого входящие в него страны могут применить против пришедших к власти в Нигере в результате государственного переворота любые меры, в том числе военные.

Ранее военные, находящиеся у власти в Нигере после государственного переворота, предупредили соседние страны о недопустимости вооруженной агрессии. Как заявил официальный представитель Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман, некоторые соседи страны могут планировать интервенцию.

В ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к Национальному совету спасения родины, а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Мятеж, начавшийся утром 26 июля, возглавили бойцы из президентской гвардии.