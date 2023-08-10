В России признали нежелательным объединение журналистов-расследователей

В России признали нежелательной Conflict Intelligence Team с расследователями

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, авторы платформы, которая первоначально называлась War in Ukraine, собирали и публиковали информацию о Вооруженных силах России, в том числе персональные данные российских военных.

Создателями платформы оказались Руслан Карпук (признан Минюстом иностранным агентом) и участники ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в России, ликвидированный иностранный агент). В настоящее время все они проживают за границей.