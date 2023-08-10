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09:33, 10 августа 2023Ценности

В сети появились фото 45-летней Николь Шерзингер без ретуши

Фото: Cobra Team / Backgrid UK / Legion-Media

Журналисты опубликовали в сети фото американской певицы Николь Шерзингер без ретуши. Соответствующие кадры появились на сайте издания Daily Mail.

Так, 45-летняя исполнительница была замечена во время отдыха на острове Сардиния, Италия. На размещенных снимках знаменитость запечатлена в бикини синего цвета и солнцезащитных очках. Видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в маленький пучок.

Читатели издания восхитились моложавостью артистки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Не так уж плохо выглядит для 45», «Всегда считал Николь одной из самых красивых знаменитых женщин», «Прекрасная фигура», «Видно, что она постоянно тренируется, поэтому не стесняется выставлять себя напоказ», «Многие имеют хорошую генетику. Николь — одна их них», — высказывались они.

Ранее Николь Шерзингер снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Знаменитость станцевала на камеру в разноцветном бикини и парео, повязанном на бедрах. Среди прочего она надела платок на голову, а волосы собрала в небрежный пучок.

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    Мария Винар
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