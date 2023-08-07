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01:05, 7 августа 2023Ценности

45-летняя Николь Шерзингер станцевала на камеру в бикини

Кадр: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость станцевала на камеру в разноцветном бикини и парео, повязанном на бедрах. Среди прочего она надела платок на голову, а волосы собрала в небрежный пучок. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца, несколько золотых колье и массивный браслет в виде цепи. В то же время на лицо исполнительница нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что Шерзингер отдыхает в Греции вместе женихом Томом Эвансом.

В июне Николь Шерзингер также снялась в бикини на пляже. Знаменитость позировала на пляже в соломенной шляпе с цветами и колье с массивным крестом. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

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    Карина Черных
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