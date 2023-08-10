Российский полицейский рисковал жизнью и задержал пьяного водителя

В Нижегородской области полицейский, рискуя жизнью, задержал нетрезвого водителя

В Нижегородской области майор полиции Андрей Орешин задержал ранее лишенного прав водителя, рискуя жизнью. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Орешин заметил автомобиль, за рулем которого был нарушитель, и потребовал остановиться. Однако водитель стал набирать скорость и началась погоня. Через какое-то время мужчина остановился на обочине, и полицейский направился в его сторону. Тогда водитель резко сдал назад и врезался в полицейский автомобиль. В этот момент силовик решил вытащить ключ из замка зажигания нарушителя через открытое окно. Злоумышленник нажал на педаль газа и протащил полицейского около 150 метров. Все это время в машине находились двое детей.

В результате мужчину все-таки задержали. В отношении него составили протоколы по шести административным статьям, а также возбудили уголовное дело по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения») УК РФ, так как его уже привлекали за езду в нетрезвом виде.

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