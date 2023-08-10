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18:54, 10 августа 2023Среда обитания

Россиянка попыталась снять квартиру в Дубае и лишилась денег

Россиянка попыталась снять квартиру в Дубае через Telegram и лишилась денег

Фото: Kent Tupas / Unsplash

Россиянка попыталась снять квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах через Telegram-канал и лишилась денег. На случай обратило внимание издание Baza.

32-летняя Евгения нашла подходящее жилье в Дубае на время отдыха и написала в чат канала. Она перевела на две карты якобы собственника жилья 31 тысячу рублей. После этого девушка попыталась заново открыть канал, но у нее не вышло. Получивший деньги мошенник перестал выходить на связь, переписка с ним удалилась.

Евгения обратилась в полицию. Не уточняется, получилось ли у сотрудников правоохранительных органов обнаружить аферистов и вернуть средства пострадавшей.

Ранее жительница Екатеринбурга захотела помочь следствию, из-за чего лишилась жилья и денег. Ей позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками Центробанка. Злоумышленники убедили россиянку взять кредиты и продать жилье, а затем отдать им все средства.

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    Александра Качан
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